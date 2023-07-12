Боровков Николай Егоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844 или 1845
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844 или 1845
Отец: Боровков Егор
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1874 ст.
Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Поручители: По жениху: мещанин Василий Иванов Костеоров и мещанин Ефим Егоров Боровков По невесте: сей градо-Кунгурской Успенской церкви диакон Афанасий Иоаннов Фокин и Неволинского села священник ... Показать все