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Боровков Николай Егоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844 или 1845

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1852 или 1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844 или 1845

Отец: Боровков Егор

Мать: не указана

Бракосочетание
04.11.1874 ст.

Жена: Боровкова Евдокия Петрова

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Поручители: По жениху: мещанин Василий Иванов Костеоров и мещанин Ефим Егоров Боровков По невесте: сей градо-Кунгурской Успенской церкви диакон Афанасий Иоаннов Фокин и Неволинского села священник ... Показать все