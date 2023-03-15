Шаклеина Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1947
Сын: Шаклеин Александр Иванович
Отец ребёнка: Шаклеин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1949
Сын: Шаклеин Владимир Иванович
Отец ребёнка: Шаклеин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1956
Сын: Шаклеин Константин Иванович
Отец ребёнка: Шаклеин Иван Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно