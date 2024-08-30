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Усов Семён Терентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Усов Терентий Кузьмич

Мать: (Усова) Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усов Фёдор Семёнович

Мать ребёнка: Усова (Рублёва) Прасковья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усова (Рублёва) Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
13.03.1885

Сын: Усов Алексей Семёнович

Мать ребёнка: Усова (Рублёва) Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
01.02.1887

Дочь: (Усова) Анна Семёновна

Мать ребёнка: Усова (Рублёва) Прасковья Петровна

Смерть
Неизвестно

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