Усов Семён Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Усов Терентий Кузьмич
Мать: (Усова) Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усов Фёдор Семёнович
Мать ребёнка: Усова (Рублёва) Прасковья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.03.1885
Мать ребёнка: Усова (Рублёва) Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
01.02.1887
Дочь: (Усова) Анна Семёновна
Мать ребёнка: Усова (Рублёва) Прасковья Петровна
Смерть
Неизвестно