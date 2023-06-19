Тимофеева (Кондратова) Ирина
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.03.1903
Сын: Кузнецов Алексей Федорович
Отец ребёнка: Кузнецов Федор Петрович
Рождение ребёнка
17.10.1906
Отец ребёнка: Кузнецов Федор Петрович
Рождение ребёнка
08.05.1912
Отец ребёнка: Кузнецов Федор Петрович
Бракосочетание
Неизвестно