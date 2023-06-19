Тимофеева (Кондратова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева (Кондратова) Ирина

Место рождения

Пальные, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Пальные, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.03.1903

Сын: Кузнецов Алексей Федорович

Отец ребёнка: Кузнецов Федор Петрович

Глебово-Городище, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.10.1906

Сын: Кузнецов Иван Федорович

Отец ребёнка: Кузнецов Федор Петрович

Рождение ребёнка
08.05.1912

Сын: Кузнецов Иван Федорович

Отец ребёнка: Кузнецов Федор Петрович

Глебово-Городище, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Федор Петрович