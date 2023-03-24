Pyrrö (Partanen) Helena Paavontytär
Место рожденияSuistamo, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Дата рождения20.02.1849
Дата смерти30.06.1921
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1849
Suistamo, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Бракосочетание
Около 1870
Рождение ребёнка
07.09.1871 ст.
Дочь: Helena Juhontytär
Отец ребёнка: Pyrrö Juho Heikinpoika
Рождение ребёнка
18.12.1872
Отец ребёнка: Pyrrö Juho Heikinpoika
Pitkäranta, ОПРЕДЕЛИТЬ
Рождение ребёнка
19.11.1875
Отец ребёнка: Pyrrö Juho Heikinpoika
Рождение ребёнка
13.02.1877
Дочь: Maria Juhontytär
Отец ребёнка: Pyrrö Juho Heikinpoika
Рождение ребёнка
18.05.1890
Дочь: Ettanen Anna Juhontytär
Отец ребёнка: Pyrrö Juho Heikinpoika
Kerisyrjä, ОПРЕДЕЛИТЬ
Рождение ребёнка
09.12.1893
Дочь: Hilma-Loviisa Juhontytär
Отец ребёнка: Pyrrö Juho Heikinpoika
Смерть
30.06.1921