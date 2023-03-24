Pyrrö (Partanen) Helena Paavontytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Pyrrö (Partanen) Helena Paavontytär

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Место рождения

Suistamo, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя

Дата рождения

20.02.1849

Дата смерти

30.06.1921

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1849

Отец: Partanen Paavo Matinpoika

Мать: Partanen Marketta Tuomaantytär

Suistamo, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Бракосочетание
Около 1870

Муж: Pyrrö Juho Heikinpoika

Рождение ребёнка
07.09.1871 ст.

Дочь: Helena Juhontytär

Отец ребёнка: Pyrrö Juho Heikinpoika

Рождение ребёнка
18.12.1872

Сын: Pyrrö Juho Juhonpoika

Отец ребёнка: Pyrrö Juho Heikinpoika

Pitkäranta, ОПРЕДЕЛИТЬ
Рождение ребёнка
19.11.1875

Сын: Pyrrö Mikko Juhonpoika

Отец ребёнка: Pyrrö Juho Heikinpoika

Рождение ребёнка
13.02.1877

Дочь: Maria Juhontytär

Отец ребёнка: Pyrrö Juho Heikinpoika

Рождение ребёнка
18.05.1890

Дочь: Ettanen Anna Juhontytär

Отец ребёнка: Pyrrö Juho Heikinpoika

Kerisyrjä, ОПРЕДЕЛИТЬ
Рождение ребёнка
09.12.1893

Дочь: Hilma-Loviisa Juhontytär

Отец ребёнка: Pyrrö Juho Heikinpoika

Смерть
30.06.1921
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