Осипов Иосиф Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения28.03.1893 ст.
Дата смерти20.05.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1893 ст.
Рождение ребёнка
05.04.1922
Дочь: Тупицына Лидия Иосифовна
Мать ребёнка: Осипова Агафья Михайловна
Рождение ребёнка
?.03.1929
Дочь: Тамара Иосифовна
Мать ребёнка: Осипова Агафья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Осипова Агафья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
фельдшер
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.05.1969