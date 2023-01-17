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Осипов Иосиф Дмитриевич

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Место рождения

Большая Горка, Даровской муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

28.03.1893 ст.

Дата смерти

20.05.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1893 ст.

Отец: Осипов Дмитрий Семёнович

Мать: Осипова Пелагея Яковлевна

Большая Горка, Даровской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
05.04.1922

Дочь: Тупицына Лидия Иосифовна

Мать ребёнка: Осипова Агафья Михайловна

Камешница, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
?.03.1929

Дочь: Тамара Иосифовна

Мать ребёнка: Осипова Агафья Михайловна

Камешница, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Пётр Иосифович

Мать ребёнка: Осипова Агафья Михайловна

Камешница, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осипова Агафья Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
фельдшер
Место жительства
Неизвестно
Камешница, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
20.05.1969
Камешница, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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