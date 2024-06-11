Мольков Василий Абрамович 20.02.1887 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мольков Василий Абрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1887

Отец: Мольков Абрам Иванович

Мать: Мандрыгина Евдокия Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Евстафьевна

Рождение ребёнка
08.10.1906

Дочь: Молькова Анна Евстафьевна

Мать ребёнка: Анна Евстафьевна

Рождение ребёнка
02.02.1913

Дочь: Молькова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Анастасия Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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