Мольков Василий Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1887
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Евстафьевна
Рождение ребёнка
08.10.1906
Дочь: Молькова Анна Евстафьевна
Мать ребёнка: Анна Евстафьевна
Рождение ребёнка
02.02.1913
Дочь: Молькова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Анастасия Григорьевна
Смерть
Неизвестно