Нинила Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857 ст.
Дата смерти1937
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1884 ст.
Дочь: Толменева Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
06.02.1903
Дочь: Борисова Толменева Ксения Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абакумова Толменева Варвара Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Толменева Анна Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толменев Панкратий Иванович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1937
Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан