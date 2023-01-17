Нинила Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нинила Стефановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857 ст.

Дата смерти

1937

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1884 ст.

Дочь: Толменева Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.02.1903

Дочь: Борисова Толменева Ксения Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абакумова Толменева Варвара Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Толменева Анна Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толменев Илья Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толменев Степан Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толменев Панкратий Иванович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толменев Иван Андриянович

Смерть
1937
Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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