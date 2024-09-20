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Елизавета Елизаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1688

Дата смерти

10.02.1739 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1682 г.р.

Дети

Около 1707 г.р.
Около 1710 г.р.
Около 1717 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1688

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1704 и 1707

Муж: Семен Михайлович

Грехневка, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1707

Сын: Федор Семенович

Отец ребёнка: Семен Михайлович

Грехневка, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1710

Сын: Афанасий Семенович

Отец ребёнка: Семен Михайлович

Грехневка, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1717

Сын: Михаил Семенович

Отец ребёнка: Семен Михайлович

Грехневка, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
Около 1719
Грехневка, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
РГАДА 350 1 90 113 лист. Деревня Грехневка. Семен Михайлович, 37 лет, и жена его Елизавета, 31 год. У них дети Федор, 12 лет, Афанасий, 9 лет, Михаил, 2 года. 1719г
Смерть
10.02.1739 ст.
Грехневка, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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