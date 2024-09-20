Елизавета Елизаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1688
Дата смерти10.02.1739 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1688
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1704 и 1707
Муж: Семен Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1707
Сын: Федор Семенович
Отец ребёнка: Семен Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1710
Сын: Афанасий Семенович
Отец ребёнка: Семен Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1717
Сын: Михаил Семенович
Отец ребёнка: Семен Михайлович
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 113 лист. Деревня Грехневка. Семен Михайлович, 37 лет, и жена его Елизавета, 31 год. У них дети Федор, 12 лет, Афанасий, 9 лет, Михаил, 2 года. 1719г
Смерть
10.02.1739 ст.