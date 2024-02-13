Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бужилов Зиновий Георгиевич

Отец ребёнка: Бужилов Георгий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кулинская Кирана Георгиевна

Отец ребёнка: Бужилов Георгий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бужилов Федор Георгиевич

Отец ребёнка: Бужилов Георгий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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