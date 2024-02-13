Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бужилов Зиновий Георгиевич
Отец ребёнка: Бужилов Георгий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кулинская Кирана Георгиевна
Отец ребёнка: Бужилов Георгий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бужилов Георгий Дмитриевич
Смерть
Неизвестно