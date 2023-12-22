(Родионов) Феодора Миронов
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1898 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
20.02.1898 ст.
Отец: Родионов Мирон Феодотов
Мать: Пелагия Родионова
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.501, лл156об-157 деревня Поляева
Бракосочетание
25.01.1916 ст.
Муж: Георгий Малахиев
Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.501, лл156об-157
Смерть
Неизвестно