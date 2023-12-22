(Родионов) Феодора Миронов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Родионов) Феодора Миронов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1898 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1898 ст.

Отец: Родионов Мирон Феодотов

Мать: Пелагия Родионова

ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.501, лл156об-157 деревня Поляева
Бракосочетание
25.01.1916 ст.

Муж: Георгий Малахиев

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.501, лл156об-157
Смерть
Неизвестно
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