сын Семиона Василей
Место рожденияД.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Дата рождения1728
Дата смерти1770
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Сын Полита Семион
Мать: Дочь Петрова Ирина
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Дочь Василея Прасковья
Мать ребёнка: Дочь Иванова Матрена
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Дочь Василея Анулина
Мать ребёнка: Дочь Иванова Матрена
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Дочь Василея Федосья
Мать ребёнка: Дочь Иванова Матрена
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1758
Сын: Сын Василея Алексей
Мать ребёнка: Дочь Иванова Матрена
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Дочь Василея Дарья
Мать ребёнка: Дочь Иванова Матрена
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дочь Иванова Матрена
Смерть
1770