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сын Семиона Василей

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Место рождения

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1728

Дата смерти

1770

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Сын Полита Семион

Мать: Дочь Петрова Ирина

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Дочь Василея Прасковья

Мать ребёнка: Дочь Иванова Матрена

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Дочь Василея Анулина

Мать ребёнка: Дочь Иванова Матрена

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Дочь Василея Федосья

Мать ребёнка: Дочь Иванова Матрена

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1758

Сын: Сын Василея Алексей

Мать ребёнка: Дочь Иванова Матрена

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Дочь Василея Дарья

Мать ребёнка: Дочь Иванова Матрена

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дочь Иванова Матрена

Смерть
1770
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