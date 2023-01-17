Михайлина (Суханова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлина (Суханова) Анастасия

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Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Суханов Тит (Тихон)

Мать: не указана

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.09.1927

Сын: Михайлин Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Михайлин Андрей Федорович

Рузаевка, Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Michaylin Slava

Отец ребёнка: Михайлин Андрей Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлин Андрей Федорович

Смерть
Неизвестно
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