Михайлина (Суханова) Анастасия
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Суханов Тит (Тихон)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.09.1927
Сын: Михайлин Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Михайлин Андрей Федорович
Рузаевка, Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Michaylin Slava
Отец ребёнка: Михайлин Андрей Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно