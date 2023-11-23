Стефан Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиДо 1783
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Стефан Иванович (ок. 1750 - ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьякон села Деревень Ростовского уезда1 . Жена его Наталия Васильевна (1753-02.01.1810)2 , дочь пономаря села Зубарева Васил... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Васильева
Рождение ребёнка
1776
Сын: Натальин Василий Стефанов
Мать ребёнка: Наталья Васильева
Натальин Василий Стефанович (1776 - 1856) Родился в семье дьякона села Деревень Ростовского уезда1 Стефана Ивановича. В 1791 году определен во дьячка к церкви того же села. В 1806 году рукоположен во ... Показать все
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Великосельская Анна Стефанова
Мать ребёнка: Наталья Васильева
Смерть
До 1783