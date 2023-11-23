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Стефан Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

До 1783

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1753 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Стефан Иванович (ок. 1750 - ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьякон села Деревень Ростовского уезда1 . Жена его Наталия Васильевна (1753-02.01.1810)2 , дочь пономаря села Зубарева Васил... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Васильева

Рождение ребёнка
1776

Сын: Натальин Василий Стефанов

Мать ребёнка: Наталья Васильева

Натальин Василий Стефанович (1776 - 1856) Родился в семье дьякона села Деревень Ростовского уезда1 Стефана Ивановича. В 1791 году определен во дьячка к церкви того же села. В 1806 году рукоположен во ... Показать все
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Великосельская Анна Стефанова

Мать ребёнка: Наталья Васильева

Смерть
До 1783

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