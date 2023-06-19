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Устюжанин Григорий Космин

Место рождения

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1806

Пол

Мужской

Отец

1784 г.р.

Мать

1784 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Устюжанин Косма Елисеев

Мать: Устюжанина Елена Алексеева

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
ИВ1829