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Устюжанин Григорий Космин
Устюжанин Григорий Космин
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Место рождения
Дикая Дуброва
, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Дата рождения
1806
Пол
Мужской
Отец
Устюжанин Косма Елисеев
1784 г.р.
Мать
Устюжанина Елена Алексеева
1784 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец:
Устюжанин Косма Елисеев
Мать:
Устюжанина Елена Алексеева
Дикая Дуброва
, Сарапульский уезд, Вятская губерния
ИВ1829
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