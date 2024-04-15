Гадустов ? Андрей Капитонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
15.08.1904 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Наталия Дмитриевна Шабанова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Чаинка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно