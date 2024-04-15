Гадустов ? Андрей Капитонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гадустов ? Андрей Капитонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
15.08.1904 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Наталия Дмитриевна Шабанова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Чаинка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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