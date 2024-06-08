Колесников Геннадий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колесников Андрей Гениевич
Мать ребёнка: Колесникова Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колесникова Лидия
Рождение ребёнка
26.07.1965
Сын: Колесников Алексей Геннадиевич
Мать ребёнка: Колесникова Лидия
Смерть
Неизвестно