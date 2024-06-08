Колесников Геннадий Андреевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Колесников Геннадий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колесников Андрей Илларионович

Мать: Колесникова (Цыплакова) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесников Андрей Гениевич

Мать ребёнка: Колесникова Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесникова Лидия

Рождение ребёнка
26.07.1965

Сын: Колесников Алексей Геннадиевич

Мать ребёнка: Колесникова Лидия

Смерть
Неизвестно

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