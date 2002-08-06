Карапетян Маргарита Давидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карапетян Маргарита Давидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1971 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.2002

Отец: не указан

Мать: Карапетян Марина Игоревна

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