Якушева (Шеломова) Апполинария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якушева (Шеломова) Апполинария Павловна

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Место рождения

Красногвардейский, Артемовский, Свердловская область

Дата рождения

1913

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1891 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Шеломов Павел Андреевич

Мать: Шеломова Екатерина Николаевна

Красногвардейский, Артемовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Якушев Василий Аверкиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Якушев Василий Аверкиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якушев Василий Аверкиевич

Смерть
1984