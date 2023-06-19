Якушева (Шеломова) Апполинария Павловна
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смерти1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Якушев Василий Аверкиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Якушев Василий Аверкиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1984