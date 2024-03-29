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(Мезинцева) Мария Гавриловна
(Мезинцева) Мария Гавриловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.06.1917
Пол
Женский
Отец
Мезинцев Гавриил Тимофеевич
Мать
Мезинцева Акилина Ефимовна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЧЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1917
Отец:
Мезинцев Гавриил Тимофеевич
Мать:
Мезинцева Акилина Ефимовна
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