(Мезинцева) Мария Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мезинцева) Мария Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1917

Пол

Женский

Добавил:

ЧЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1917

Отец: Мезинцев Гавриил Тимофеевич

Мать: Мезинцева Акилина Ефимовна

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