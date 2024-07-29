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Коробейников Владимир Артемьевич

Место рождения

Чесноково, Пермский округ, Уральская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

26.11.1902

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Коробейников Артемий Семёнович

Мать: не указана

Чесноково, Пермский округ, Уральская область
Запасной ефрейтор 142 пехотного Звенигородского полка 1875-1877 г.р
Бракосочетание
06.02.1902

Жена: Некрасова Ксения Уаров

Смерть
26.11.1902
От чахотки
Рождение ребёнка
06.02.1903

Дочь: Коробейникова Павла Владимировна

Мать ребёнка: Некрасова Ксения Уваровна

Чесноково, Пермский округ, Уральская область
Крестная из дер. Брагиной солдатская жена Клавдия Ивановна Купнова (Куимова)

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