Коробейников Владимир Артемьевич
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смерти26.11.1902
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Коробейников Артемий Семёнович
Мать: не указана
Запасной ефрейтор 142 пехотного Звенигородского полка 1875-1877 г.р
Бракосочетание
06.02.1902
Жена: Некрасова Ксения Уаров
Смерть
26.11.1902
От чахотки
Рождение ребёнка
06.02.1903
Дочь: Коробейникова Павла Владимировна
Мать ребёнка: Некрасова Ксения Уваровна
Крестная из дер. Брагиной солдатская жена Клавдия Ивановна Купнова (Куимова)