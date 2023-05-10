Фахрениса Мухтарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФахрениса Мухтарова

Фахрениса Мухтарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1845 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1889

Дочь: Шамсинахар Ахмадиева

Отец ребёнка: Ахмадий Ахтямов

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахмадий Ахтямов

Смерть
Неизвестно