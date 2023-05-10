Фахрениса Мухтарова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.03.1889
Дочь: Шамсинахар Ахмадиева
Отец ребёнка: Ахмадий Ахтямов
Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ахмадий Ахтямов
Смерть
Неизвестно