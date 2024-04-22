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Зотиков Дмитрий Иванович

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Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

28.06.1921

Дата смерти

14.04.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1921

Отец: Зотиков Иван Иванович

Мать: Буткина Ольга Васильевна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
24.09.1948

Сын: Зотиков Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Русанова Лидия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1954

Сын: Зотиков Юрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Русанова Лидия Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Русанова Лидия Дмитриевна

Смерть
14.04.1984
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
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