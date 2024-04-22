Зотиков Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рождения28.06.1921
Дата смерти14.04.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1921
Отец: Зотиков Иван Иванович
Мать: Буткина Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
24.09.1948
Сын: Зотиков Сергей Дмитриевич
Мать ребёнка: Русанова Лидия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1954
Мать ребёнка: Русанова Лидия Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.04.1984