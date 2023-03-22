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Гагарин БорисИванович

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Место рождения

Ульяновская область, Вешкаймеский район, р.п. Вешкайма

Дата рождения

06.06.1956

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Ульяновская область, Вешкаймеский район, р.п. Вешкайма
Рождение ребёнка
23.06.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гагарина Светлана Александровна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
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