Гагарин БорисИванович
Место рожденияУльяновская область, Вешкаймеский район, р.п. Вешкайма
Дата рождения06.06.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Ульяновская область, Вешкаймеский район, р.п. Вешкайма
Рождение ребёнка
23.06.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гагарина Светлана Александровна
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область