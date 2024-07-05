Янгуразов Ряшид Фатихович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Янгуразова Мярьям Яфясовна
Рождение ребёнка
25.08.1998
Сын: Янгуразов Рушан Ряшидович
Мать ребёнка: Янгуразова Мярьям Яфясовна