Азарнов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азарнов Михаил

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Место рождения

деревня Кисаровка, Городищевский уезд, Пензенская

Дата рождения

До 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Кисаровка, Городищевский уезд, Пензенская
Рождение ребёнка
1848

Сын: Азарнов Егор Михайлов

Мать ребёнка: не указана

деревня Кисаровка, Городищевский уезд, Пензенская
Рождение ребёнка
До 1849

Сын: Азарнов Дмитрий Михайлов

Мать ребёнка: не указана

деревня Кисаровка, Городищевский уезд, Пензенская
Рождение ребёнка
До 1850

Сын: Азарнов Анисим Михайлов

Мать ребёнка: не указана

деревня Кисаровка
Рождение ребёнка
До 1850

Сын: Азарнов Иван Михайлов

Мать ребёнка: не указана

деревня Кисаровка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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