Азарнов Михаил
Место рождениядеревня Кисаровка, Городищевский уезд, Пензенская
Дата рожденияДо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1831
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Кисаровка, Городищевский уезд, Пензенская
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: не указана
деревня Кисаровка, Городищевский уезд, Пензенская
Рождение ребёнка
До 1849
Мать ребёнка: не указана
деревня Кисаровка, Городищевский уезд, Пензенская
Рождение ребёнка
До 1850
Мать ребёнка: не указана
деревня Кисаровка
Рождение ребёнка
До 1850
Мать ребёнка: не указана
деревня Кисаровка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно