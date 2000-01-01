(Прохоренкова) Агафия Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Прохоренкова) Агафия Трофимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: ?

Мать: Прохоренкова Ульяна Дмитриевна

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