Михеев Петр Васильевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877
Рождение ребёнка
18.07.1895
Сын: Михеев Иван Петрович
Мать ребёнка: Михеева -- Мария Степановна
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно