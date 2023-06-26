Хряпенкова Наталья Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
из протокола комиссии по назначению пенсий свидетель по заявлению Грищенко Е.И.
Работа или профессия
С 1919 по 1941
из протокола комиссии по назначению пенсий свидетель по заявлению Грищенко Е.И.
Место жительства
18.11.1968
из протокола комиссии по назначению пенсий свидетель по заявлению Грищенко Е.И. адрес: Кооперативная 1 кв. 12
Смерть
Неизвестно