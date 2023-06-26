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Хряпенкова Наталья Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

из протокола комиссии по назначению пенсий свидетель по заявлению Грищенко Е.И.
Работа или профессия
С 1919 по 1941
Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
из протокола комиссии по назначению пенсий свидетель по заявлению Грищенко Е.И.
Место жительства
18.11.1968
Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
из протокола комиссии по назначению пенсий свидетель по заявлению Грищенко Е.И. адрес: Кооперативная 1 кв. 12
Смерть
Неизвестно