Григорьева (Трофимова) Елена Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева (Трофимова) Елена Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1977

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1977

Отец: Трофимов Сергей Алексеевич

Мать: Трофимова Нина Викторовна

Рождение ребёнка
26.09.2001

Сын: Григорьев Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Григорьев Алексей Игоревич

Тверь, город Тверь, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Алексей Игоревич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григорьева Лиана Алексеевна

Отец ребёнка: Григорьев Алексей Игоревич

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