Григорьева (Трофимова) Елена Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1977
Рождение ребёнка
26.09.2001
Сын: Григорьев Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Григорьев Алексей Игоревич
Тверь, город Тверь, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорьева Лиана Алексеевна
Отец ребёнка: Григорьев Алексей Игоревич