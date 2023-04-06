Яковлев Антон Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиПосле 1930
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Яков Григорьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Сын: Яковлев-Смирнов Василий Антонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Яковлева Анастасия Антоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гуричева Ирина Антоновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1930