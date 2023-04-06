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Яковлев Антон Яковлевич

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Место рождения

Конецкая, Георгиевская волость, Белозерский уезд

Дата рождения

1870

Дата смерти

После 1930

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Яков Григорьев

Мать: не указана

Конецкая, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
1891

Сын: Яковлев-Смирнов Василий Антонович

Мать ребёнка: не указана

Конецкая, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
1895

Сын: Яковлев Осип Антонович

Мать ребёнка: не указана

Конецкая, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
1906

Сын: Яковлев Ананий Антонович

Мать ребёнка: не указана

Конецкая, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Яковлева Анастасия Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Конецкая, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гуричева Ирина Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Конецкая, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Смерть
После 1930
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