Ходырева (Карушина) Евдокия Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходырева (Карушина) Евдокия Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Васса Ивановна

Отец ребёнка: Ходырев Иван Диев

Рождение ребёнка
1749

Сын: Ходырев Федор Иванович

Отец ребёнка: Ходырев Иван Диев

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Федосья Ивановна

Отец ребёнка: Ходырев Иван Диев

Рождение ребёнка
1756

Сын: Ходырев Сергей Иванович

Отец ребёнка: Ходырев Иван Диев

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Неонилла Ивановна

Отец ребёнка: Ходырев Иван Диев

Рождение ребёнка
1760

Сын: Ходырев Евсевий Иванович

Отец ребёнка: Ходырев Иван Диев

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Ходырев Иван Диев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходырев Иван Диев

Смерть
Неизвестно
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