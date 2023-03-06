Ходырева (Карушина) Евдокия Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Васса Ивановна
Отец ребёнка: Ходырев Иван Диев
Рождение ребёнка
1749
Отец ребёнка: Ходырев Иван Диев
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Федосья Ивановна
Отец ребёнка: Ходырев Иван Диев
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Ходырев Иван Диев
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Неонилла Ивановна
Отец ребёнка: Ходырев Иван Диев
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Ходырев Иван Диев
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Ходырев Иван Диев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ходырев Иван Диев
Смерть
Неизвестно