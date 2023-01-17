Базеева (Керенец-Медведева) Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
26.09.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1942
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Место жительства
Около 1950
Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Рождение ребёнка
Около 1962
Отец ребёнка: Базеев Николай Иванович
Рождение ребёнка
29.10.1964
Дочь: Семенихина Евгения Николаевна
Отец ребёнка: Базеев Николай Иванович
Шунарак, Турочакский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
Около 29.10.1970
Дочь: Базеева Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Базеев Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Базеев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Базеев Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Базеев Валерий Николаевич
Отец ребёнка: Базеев Николай Иванович