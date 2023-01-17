Базеева (Керенец-Медведева) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Базеева (Керенец-Медведева) Любовь Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1942

Пол

Женский

Добавил:

FF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1942
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Место жительства
Около 1950
Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Рождение ребёнка
Около 1962

Сын: Базеев Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Базеев Николай Иванович

Рождение ребёнка
29.10.1964

Дочь: Семенихина Евгения Николаевна

Отец ребёнка: Базеев Николай Иванович

Шунарак, Турочакский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
Около 29.10.1970

Дочь: Базеева Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Базеев Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Базеев Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Базеев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Базеев Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Базеев Валерий Николаевич

Отец ребёнка: Базеев Николай Иванович

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