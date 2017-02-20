Остеров петр николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Остеров петр николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1985

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1985

Отец: Остеров николай егорович

Мать: Остерова любовь прокопьевна

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