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Остеров петр николаевич
Остеров петр николаевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.06.1985
Пол
Мужской
Отец
Остеров николай егорович
Мать
Остерова (Кондина) любовь прокопьевна
1960 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1985
Отец:
Остеров николай егорович
Мать:
Остерова любовь прокопьевна
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