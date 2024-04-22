Коробова Вера Философовна
Место рождения
Дата рождения1921
Дата смерти1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Рождение ребёнка
1943
Сын: Модянов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Модянов Михаил Иванович
Никольское, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1947
Сын: Модянов Валентин Михайлович
Отец ребёнка: Модянов Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1995
Каневская, Каневской муниципальный район, Краснодарский край