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Коробова Вера Философовна

Место рождения

Митинская, Сямженский район, Северный край

Дата рождения

1921

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Коробов Философ Андреевич

Мать: Коробова Ольга Георгиевна

Митинская, Сямженский район, Северный край
Рождение ребёнка
1943

Сын: Модянов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Модянов Михаил Иванович

Никольское, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1947

Сын: Модянов Валентин Михайлович

Отец ребёнка: Модянов Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Модянов Михаил Иванович

Смерть
1995
Каневская, Каневской муниципальный район, Краснодарский край
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