Gunzburg (Colm) Gertrud
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1893
Дата смерти16.12.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1893
Отец: Cohn Emil
Мать: (cohn) Colm Olga
Рождение ребёнка
04.01.1923
Дочь: Heiman Tirtsa
Отец ребёнка: Guenzburg Ludwig
Рождение ребёнка
09.03.1925
Сын: גינצבורג רפי תרנגול
Отец ребёнка: Guenzburg Ludwig
Frankfurt an der Oder, Brandenburg, Germany
Рождение ребёнка
07.12.1926
Отец ребёнка: Guenzburg Ludwig
frankfurt a main
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Guenzburg Ludwig
Смерть
16.12.1982
Похороны
Неизвестно
Ramot Hashavim Cemetery, Ramot Hashavim, Israel