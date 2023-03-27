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Gunzburg (Colm) Gertrud

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1893

Дата смерти

16.12.1982

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1893

Отец: Cohn Emil

Мать: (cohn) Colm Olga

Рождение ребёнка
04.01.1923

Дочь: Heiman Tirtsa

Отец ребёнка: Guenzburg Ludwig

Рождение ребёнка
09.03.1925

Сын: גינצבורג רפי תרנגול

Отец ребёнка: Guenzburg Ludwig

Frankfurt an der Oder, Brandenburg, Germany
Рождение ребёнка
07.12.1926

Сын: Toren (גינצבורג) Benny

Отец ребёнка: Guenzburg Ludwig

frankfurt a main
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Guenzburg Ludwig

Смерть
16.12.1982
Похороны
Неизвестно
Ramot Hashavim Cemetery, Ramot Hashavim, Israel
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