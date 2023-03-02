Лобасов Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Дёмина Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Лобасова Екатерина Ивановна
с.Конопляновка, Лутугино, Луганская область, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лобасова Екатерина Ивановна