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Шмакова Татьяна Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмаков Александр Михайлович

Рождение ребёнка
10.06.1926

Дочь: Помелова (Шмакова) Мария Александровна

Отец ребёнка: Шмаков Александр Михайлович

Корюшкино, Белохолуницкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно

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