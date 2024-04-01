Шмакова Татьяна Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.06.1926
Дочь: Помелова (Шмакова) Мария Александровна
Отец ребёнка: Шмаков Александр Михайлович
Корюшкино, Белохолуницкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно