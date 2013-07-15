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Князев Юрий Федорович
Князев Юрий Федорович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.10.1961
Пол
Мужской
Отец
Князев Федор Ульянович
1936 г.р.
Мать
Князева (Тарова) Валентина Ермолаевна
1936 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1961
Отец:
Князев Федор Ульянович
Мать:
Князева Валентина Ермолаевна
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