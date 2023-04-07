Вдовина (Ерофеева) Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ерофеев Федор
Мать: Ерофеева Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вдовин Дмитрий
Отец ребёнка: Вдовин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вдовин Александр
Отец ребёнка: Вдовин Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вдовин Николай
Смерть
Неизвестно