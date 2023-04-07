Вдовина (Ерофеева) Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вдовина (Ерофеева) Антонина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ерофеев Федор

Мать: Ерофеева Анна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вдовин Дмитрий

Отец ребёнка: Вдовин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вдовин Александр

Отец ребёнка: Вдовин Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вдовин Николай

Смерть
Неизвестно
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