Славнова (Знаменская) Юлия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Славнова (Знаменская) Юлия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

24.10.1985

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Славнова Тамара Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Славнов Валентин Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Славнов Петр Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Славнов Виталий Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Славнов Вячеслав Александрович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
24.10.1985
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