Славнова (Знаменская) Юлия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти24.10.1985
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Славнова Тамара Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Славнов Валентин Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Славнов Петр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Славнов Виталий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Славнов Вячеслав Александрович
Смерть
24.10.1985