Смирнов Вениамин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1923
Дата смерти26.07.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смирнова Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смирнова Раиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Раиса
Смерть
26.07.2013
Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область