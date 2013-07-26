Смирнов Вениамин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Вениамин Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1923

Дата смерти

26.07.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова Раиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Раиса

Смерть
26.07.2013
Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
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