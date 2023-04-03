Пятаев Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пятаев Николай Михайлович
Мать: Пятаева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
19.09.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пятаева Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
06.05.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пятаева Анна Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пятаева Анна Сергеевна