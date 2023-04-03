Пятаев Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пятаев Владимир Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1987 г.р.

Дети

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Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пятаев Николай Михайлович

Мать: Пятаева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
19.09.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пятаева Анна Сергеевна

Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
Рождение ребёнка
06.05.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пятаева Анна Сергеевна

Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пятаева Анна Сергеевна

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