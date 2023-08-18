Страхов Петр Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1810
из Ишимского округа Камышенской волости
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Страхова Марья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Страхова Марья Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно