Страхов Петр Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Страхов Петр Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1795 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1810
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
из Ишимского округа Камышенской волости
Рождение ребёнка
1826

Сын: Страхов Фрол Петрович

Мать ребёнка: Страхова Марья Ивановна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Страхова Марья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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