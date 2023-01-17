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Король Яков Казимирович

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Место рождения

Малые Жуховичи, Кореличский район, Гродненская область

Дата рождения

05.11.1887 ст.

Дата смерти

?.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1887 ст.

Отец: Король Казимир Антонович

Мать: Король Екатерина Мартыновна

Малые Жуховичи, Кореличский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
02.09.1930

Дочь: Король Елена Яковлевна

Мать ребёнка: Михайловская Лидия Алексеевна

Монастырщина, Монастырщинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайловская Лидия Алексеевна

Смерть
?.01.1942
Износки, Износковский муниципальный район, Калужская область
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