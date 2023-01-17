Король Яков Казимирович
Место рождения
Дата рождения05.11.1887 ст.
Дата смерти?.01.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1887 ст.
Рождение ребёнка
02.09.1930
Дочь: Король Елена Яковлевна
Мать ребёнка: Михайловская Лидия Алексеевна
Монастырщина, Монастырщинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.01.1942
Износки, Износковский муниципальный район, Калужская область