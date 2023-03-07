Городилов Петр Ильин
Место рождения
Дата рождения14.01.1904 ст.
Дата смерти27.07.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1904 ст.
Бракосочетание
28.01.1922
Рождение ребёнка
09.12.1922
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
1941
Военная служба
С 09.01.1942 по 27.07.1944
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.07.1944