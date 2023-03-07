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Городилов Петр Ильин

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Место рождения

Барановщина, Немский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

14.01.1904 ст.

Дата смерти

27.07.1944

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

1880 г.р.

Жена

1899 г.р.

Дети

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Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1904 ст.

Отец: Городилов Илья Прокопьевич

Мать: Городилова Лукия Алексеевна

Барановщина, Немский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
28.01.1922

Жена: Городилова Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
09.12.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Городилова Татьяна Алексеевна

Барановщина, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Городилова Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Городилова Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Городилова Татьяна Алексеевна

Военная служба
С 09.01.1942 по 27.07.1944
Место жительства
Неизвестно
Барановщина, Немский муниципальный район, Кировская область
Смерть
27.07.1944
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