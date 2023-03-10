Трофим Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смерти15.01.1867
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Петр Федоров
Мать: Матрена Васильевна
Рождение ребёнка
01.07.1827
Дочь: Марфа Трофимовна
Мать ребёнка: Параскева Спиридоновна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Феодор Трофимов
Мать ребёнка: Параскева Спиридоновна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Мартын Трофимов
Мать ребёнка: Параскева Спиридоновна
Рождение ребёнка
13.05.1833
Дочь: Елена Трофимовна
Мать ребёнка: Параскева Спиридоновна
Рождение ребёнка
01.11.1834
Сын: Михаил Трофимович
Мать ребёнка: Параскева Спиридоновна
Рождение ребёнка
08.02.1839
Дочь: Понтилеева Евдокия Трофимовна
Мать ребёнка: Параскева Спиридоновна
Смерть
15.01.1867
Причина смерти: 68 лет от ломоты