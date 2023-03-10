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Трофим Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

15.01.1867

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Петр Федоров

Мать: Матрена Васильевна

Рождение ребёнка
01.07.1827

Дочь: Марфа Трофимовна

Мать ребёнка: Параскева Спиридоновна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Феодор Трофимов

Мать ребёнка: Параскева Спиридоновна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Мартын Трофимов

Мать ребёнка: Параскева Спиридоновна

Рождение ребёнка
13.05.1833

Дочь: Елена Трофимовна

Мать ребёнка: Параскева Спиридоновна

Рождение ребёнка
01.11.1834

Сын: Михаил Трофимович

Мать ребёнка: Параскева Спиридоновна

Рождение ребёнка
08.02.1839

Дочь: Понтилеева Евдокия Трофимовна

Мать ребёнка: Параскева Спиридоновна

Смерть
15.01.1867
Причина смерти: 68 лет от ломоты
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