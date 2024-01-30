Soolmann (Ottensen) Madli
Место рожденияVaida (Wait)
Дата рождения04.04.1860
Дата смерти1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1883
Сын: Soolmann Jaan
Отец ребёнка: Soolmann Jüri
Рождение ребёнка
16.04.1887
Дочь: Sulg (Soolmann) Anna
Отец ребёнка: Soolmann Jüri
Рождение ребёнка
26.03.1891
Дочь: Wihmalik (Soolmann) Leena
Отец ребёнка: Soolmann Jüri
Смерть
1941
Похороны
Неизвестно