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Soolmann (Ottensen) Madli

Место рождения

Vaida (Wait)

Дата рождения

04.04.1860

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1883

Сын: Soolmann Jaan

Отец ребёнка: Soolmann Jüri

Рождение ребёнка
16.04.1887

Дочь: Sulg (Soolmann) Anna

Отец ребёнка: Soolmann Jüri

Рождение ребёнка
26.03.1891

Дочь: Wihmalik (Soolmann) Leena

Отец ребёнка: Soolmann Jüri

Смерть
1941
Похороны
Неизвестно

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