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Preis Artur

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1987

Пол

Мужской

Отец

1965 г.р.

Мать

1965 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1987

Отец: Прейс Юрий

Мать: Прейс Елена Михайловна

Рождение ребёнка
11.05.2023

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности