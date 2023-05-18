Preis Artur
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1987
Отец: Прейс Юрий
Мать: Прейс Елена Михайловна
Рождение ребёнка
11.05.2023
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности