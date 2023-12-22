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Матовников Федор Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1930

Дочь: Сучкова Раиса Федоровна

Мать ребёнка: Матовникова Елена Филипповна

Мордовка, Петровский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
17.11.1934

Дочь: Матовникова Лидия Федоровна

Мать ребёнка: Матовникова Елена Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матовников Леонид Федорович

Мать ребёнка: Матовникова Елена Филипповна

Смерть
1940
пос. Стаханово Раменский район Московская область
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